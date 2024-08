Onde assistir a Fluminense x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Em disputa acirrada por um lugar no G-8, equipes se enfrentam, no Vale das Laranjeiras, pela 14ª rodada do Brasileirão feminino; confira a transmissão

Fluminense e Red Bull Bragantino vão a campo na tarde deste sábado (17), às 15h (horário de Brasília), no Vale das Laranjeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Depois de uma longa espera desde sua última partida em 17 de junho, quando conquistou uma vitória apertada de 1 a 0 contra o América-MG, o Fluminense volta a campo com um objetivo claro: garantir sua vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino. Atualmente na 11ª posição com 17 pontos, o Tricolor carioca está apenas um ponto atrás do Flamengo, que ocupa o 8º lugar e fecha o G-8. Para avançar de maneira tranquila, o Flu precisa vencer seus próximos dois jogos e contar com tropeços dos times à frente.

O RB Bragantino, atualmente na 7ª posição com 19 pontos, está dentro da zona de classificação, mas não terá vida fácil. Agora, com Flamengo, América-MG e o próprio Fluminense na disputa por uma vaga, uma vitória pode ser a chave para garantir a presença nas quartas de final.

