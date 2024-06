Onde assistir a Fluminense-PI x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2024

Clubes piauienses se enfrentam pela 10ª rodada do grupo A2 do campeonato; confira mais detalhes

Fluminense-PI e Altos entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela 10ª rodada do grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D 2024. A partida acontece no Estádio Lindolfo Monteiro e terá transmissão ao vivo do canal FLUEC TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em penúltimo lugar do grupo com 10 pontos, o Fluminense-PI não vence há cinco rodadas. São duas derrotas e três empates, que fazem o time buscar desesperadamente a volta por cima para se aproximar do grupo de classificação. São quatro pontos de diferença neste momento.

Já o Altos vive situação completamente distinta. Líder da chave com 15 pontos somados, o time está invicto há cinco rodadas no campeonato. São três vitórias e dois empates no período, deixando a equipe do técnico Carlos Rabello chegar embalada para este duelo piauiense.

