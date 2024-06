Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

O clássico carioca será disputado nesta terça-feira (18), no Estádio Luso-Brasileiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Fluminense e Flamengo entram em campo nesta terça-feira (18), às 18h (horário de Brasília), em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024.O jogo será realizado no Estádio Luso Brasileiro, localizado na Ilha do Governador, com transmissão oficial pelo SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

O tricolor, que vem de duas derrotas consecutivas no campeonato e se encontra na parte de baixo da tabela, em 16º lugar, com oito pontos, busca a redenção no Luso Brasileiro. Ciente da situação delicada, o técnico Rômulo Rodrigues promete ir com força máxima para o confronto.

Do outro lado, o Flamengo vive momento completamente oposto. Embalados por seis jogos de ivencibilidade, entre Brasileirão e Campeonato Carioca, os Garotos do Ninho ocupam o terceiro lugar da competição nacional. O técnico Mário Jorge já está a caminho da Arábia Saudita e, até a chegada de seu substituto, Filipe Luis, Raphael Bahia deve permanecer à beira do campo.

