Onde assistir a Fluminense x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Times se enfrentam para se aproximar da zona de classificação; veja onde assistir ao vivo na TV

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo será no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, e contará com transmissão ao vivo do SporTV na televisão por assinatura (clique e veja a programação completa dos jogos).

Após duas vitórias seguidas no campeonato, o Flu tenta manter a ótima campanha que vem fazendo em casa até o momento, onde venceu quatro partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. Em 13º lugar, com 18 pontos e a três de distância do Santos, primeiro colocado na zona de classificação para a próxima fase, uma vitória pode aproximar bastante o Tricolor do G8, mas depende de outros resultados.

O Timão vive situação semelhante e está na 14ª posição da tabela, uma atrás do rival desta rodada. No entanto, o time paulista tem 15 pontos, e está a seis de distância para ingressar no G8. Jogando fora de casa, o time sub-20 do Corinthians venceu apenas um dos seis jogos até o momento, e precisa pontuar para subir na classificação na reta final. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Flamengo, no Parque São Jorge.

Pelo confronto entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil sub-20 do ano passado, o Fluminense se classificou à decisão passando por 5 a 3 no agregado. No Brasileirão, um empate em 2 a 2 no Luso Brasileiro.

