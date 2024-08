Onde assistir a Fluminense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pela 7ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Fluminense recebe o Atlético-MG na noiote desta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Fluminense, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Fluminense vem para este duelo na tentativa de assumir o quarto lugar do Grupo B, o que levaria a uma vaga à segunda fase. A equipe tem oito pontos na quinta posição. O Atlético-MG, por sua vez, está na penúltima posição, com apenas seis pontos.