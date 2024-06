Onde assistir a Fluminense x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Veja tudo o que você precisa saber sobre a partida válida pela 13ª rodada do nacional feminino

Fluminense e América-MG se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), às 15h (de Brasília), no CT Vale Laranjeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

O Fluminense é o atual 11° colocado na tabela, com 14 pontos somados até aqui. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, várias equipes na tabela ainda possuem jogos a menos - não é o caso, inclusive, do Tricolor -, mas, em linhas gerais, o time está a quatro pontos do América-MG, que abre o G-8, que dá vaga à próxima fase do Nacional. Uma vitória aproximaria o Flu do pelotão de cima.

O Coelho, enquanto isso, visa ao triunfo querendo evitar estacionar na tabela e terminar a rodada com adversários diretos mais próximos - ou até mesmo à frente - na tabela. Em caso de vitória, poderia terminar a rodada no 5° lugar.

