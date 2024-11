Onde assistir a Fluminense x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha Feminina 2024

Times fazem sua estreia no grupo B do torneio nesta quinta-feira

Fluminense e América-MG entram em campo nesta quinta-feira (28), às 11h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo B da Copinha Feminina 2024. O duelo acontece no Estádio Nicolau Alayon e terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Vice-campeão carioca sub-20 no início do mês passado, o Fluminense tenta virar a página. Assim como o América-MG, o Tricolor das Laranjeiras tenta começar a campanha na chave, que também reúne Santos e Sport, com o pé direito.