Onde assistir a Flamengo-SP x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

Duelo vale vaga na terceira fase da maior competição de base do Brasil; veja quem transmite

Flamengo-SP e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 11h (horário de Brasília), em jogo eliminatório válido pela segunda fase da Copinha de 2025. O jogo será no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, e terá transmissão ao vivo no Youtube, através do canal Paulistão, da Federação Paulista de Futebol (clique aqui e confira a programação diária).

Jogando em seu estádio, o mesmo que sediou os duelos do grupo 29, o Flamengo de Guarulhos passou em primeiro de sua chave e ainda está invicto na competição. A equipe venceu o Barra por 1 a 0, o América-SE por 2 a 0, e empatou com o Internacional na última rodada - confirmando a eliminação do Colorado.

O Timbu também segue sem ser derrotado na Copa São Paulo, mas passou no segundo lugar de seu grupo. O time pernambucano venceu o Araguacema por 3 a 1 na estreia, o Monte Roraima por 2 a 1 e ficou no 1 a 1 com o Ibrachina, que se confirmou líder. Ambas as equipes buscam seu primeiro título de Copinha.