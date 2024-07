Onde assistir a Flamengo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela 16ª rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o São Paulo na tarde desta terça-feira (30), às 18h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

O time comandado por Filipe Luis continua subindo na tabela e com duas vitórias seguidas, sendo uma delas no clássico contra o Botafogo, por entrar no G-4 nesta rodada. A equipe tem 25 pontos e está no 6º lugar da tabela. Do outro lado, os Garotos de Cotia estão em um outro momento e vem de um empate contra o América-MG. A equipe está no 14º, com 15 pontos em 15 jogos.