Onde assistir a Flamengo x Porto Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-20

Times se enfrentam pela primeira fase do torneio; confira mais detalhes

Flamengo e Porto Vitória duelam nesta quarta-feira (2), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20. A partida acontece na Gávea e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa aqui).

Vice-campeão em 2017 e 2022, o Flamengo segue em busca de seu primeiro título do torneio. Por isso, o clube carioca tenta aproveitar o fator casa para vencer e seguir adiante na competição.

Já o Porto Vitória fará sua primeira participação na Copa do Brasil sub-20. Depois de ficar com a vaga do Nova Venécia, que desistiu de competir, o time capixaba vai em busca de não fazer feio, apesar do duro desafio pela frente.