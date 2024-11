Onde assistir a Flamengo x Minas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha feminina 2024

Rubro-Negro defende o título, enquanto as brasilienses tentam surpreender no desafiador "Grupo da Morte"; veja os detalhes e como acompanhar ao vivo

Flamengo e Minas se enfrentam na manhã desta sexta-feira (29), às 11h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela primeira rodada da Copinha feminina. A partida terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista, no Youtube (veja a programação completa clicando aqui).

As Meninas da Gávea chegam para mais uma edição da Copinha Feminina com o peso de serem as atuais campeãs. O Flamengo brilhou na primeira edição do torneio, superando o rival Botafogo na final, e entra em campo embalado pelo título inédito do Brasileirão Feminino Sub-20. Na decisão, o rubro-negro carioca goleou o Botafogo por 7 a 0, com destaque para as atacantes Pimenta e Maria Fernanda, que marcaram duas vezes.

Do outro lado, o Minas Brasília retorna à Copinha com o objetivo de avançar além das quartas de final, etapa em que parou no último Brasileirão Sub-20. A equipe, que representa o Distrito Federal, enfrentou uma sequência de três derrotas consecutivas para Fluminense, Fortaleza e Internacional entre junho e julho. As brasilienses tentam surpreender no Grupo C, considerado o "Grupo da Morte" do torneio, composto também po Palmeiras e Botafogo-PB. No último encontro com o Flamengo, o time foi derrotado por 3 a 0.