Onde assistir a Flamengo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Fla, invicto há seis jogos, quer a liderança ao encarar, em casa, o Inter no Brasileirão Sub-20; veja como acompanhar

O Flamengo recebe o Internacional na tarde desta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, pela rodada final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Fla TV, canal oficial do clube no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Flamengo entra em campo nesta rodada com a classificação já garantida e a tranquilidade necessária para buscar a liderança da fase de ligas do Brasileirão Sub-20. Atualmente na segunda colocação com 37 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras, o Rubro-Negro carioca vem embalado por uma sequência invicta de seis jogos, com cinco vitórias e um empate. O objetivo agora é claro: vencer para assumir a ponta da tabela e encerrar a fase classificatória no topo.

Do outro lado, o Internacional chega para este confronto sem chances de avançar na competição. Com 27 pontos, o Colorado está a 10 pontos da zona de classificação, mas vem de um bom final de campeonato, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

