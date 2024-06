Onde assistir a Flamengo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Partida marcará a estreia de Filipe Luís no comando técnico na categoria; veja detalhes

Flamengo e Fortaleza se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), no Estádio José Bastos Padilha, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FlaTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A partida marca a estreia do ex-lateral e ídolo do Rubro-Negro Filipe Luís no comando técnico do time da categoria. Nesta semana, o ex-lateral encerrou seus trabalhos no sub-17, no qual conquistou seu primeiro título na carreira de treinador, contra o Vasco - a Copa Rio. Uma vez promovido, agora busca replicar o sucesso no sub-20. No momento, o Fla é o 6° colocado, com 16 pontos.

Enquanto na Gávea o momento é de estreia, o time do Fortaleza segue em busca de uma vaga no G-8. O Leão do Pici está na 10ª colocação, somando 14 tentos, apenas um a menos que o Grêmio, que abre a zona de classificação à próxima fase - mas possui quatro jogos a menos. A expectativa dos nordestinos é de recuperação, após a derrota na última rodada para o Bahia.

