Onde assistir a Flamengo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17 2024

Duelo protagoniza luta pelo G-4 do Grupo A na 9ª rodada do nacional na categoria

Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde desta terça-feira (28), às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Gávea, pela 9ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo pela televisão (veja a programação completa aqui).

O Flamengo é o atual 4° colocado da chave, com 12 tentos somados em oito partidas. Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu o 3° posto justamente para o Corinthians, após derrota por 3 a 2 diante do América-MG, em Minas. A expectativa, portanto, é de recuperação.

Em contrapartida, abrindo o G-3, o Alvinegro goleou o Goiás, na última rodada, por 4 a 0 e soma 15 tentos, três a mais que os cariocas. Um empate, assim, garantiria mais uma rodada no top-3, mas uma vitória poderia deixá-los igualados em pontos com o líder, Santos, em caso de derrota do Peixe.

