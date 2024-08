Onde assistir a Flamengo x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Pela 7ª rodada, equipes sub-17 se enfrentam pelo Brasileirão da categoria; veja a transmissão e outros detalhes

Flamengo e Ceará vão a campo nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 2024. A partida terá transmissão da Fla TV, no YouTube (veja a programação completa).

A trajetória do Flamengo na competição tem sido marcada por altos e baixos. Nas últimas cinco rodadas, o time venceu duas partidas, mas sofreu três derrotas, o que aumenta a pressão por um resultado positivo nesta rodada. Uma vitória não só assegura a permanência no G-4, como também dá mais fôlego à equipe.

Do outro lado, o Ceará encara o confronto com a necessidade de um bom resultado para se aproximar do grupo dos quatro primeiros. Até o momento, o time cearense conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, e uma vitória fora de casa poderia colocar a equipe em uma posição mais favorável na tabela.

