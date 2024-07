Onde assistir a Flamengo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Clássico da Rivalidade na base movimenta a 15ª rodada do nacional; veja onde assistir na TV

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2024. O jogo acontecerá no campo da Gávea e terá transmissão ao vivo do SporTV, canal fechado da Globo na televisão por assinatura (clique e confira a programação dos jogos).

O Rubro-Negro está na sétima colocação da tabela com 22 pontos, mas com um jogo a menos que pode o fazer alcançar o quinto lugar, ultrapassando Goiás e Cruzeiro. Mas, para isso, precisa vencer o rival nesta quarta. Vindo de vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians no último jogo, o Flamengo triunfou três vezes e perdeu outras três nos últimos seis jogos.

O Glorioso faz uma campanha bem aquém do esperado no Brasileiro sub-20 e ocupa a 18ª colocação da tabela, com apenas 11 pontos. Foram duas vitórias, cinco empates e seis derrotas nas 13 rodadas até o momento, o que o distancia significativamente do G8, na zona de classificação para a próxima fase. O Alvinegro venceu o Bahia na rodada anterior por 1 a 0, mas esta foi a única vitória em seus últimos dez últimos jogos.

No início deste mês, pela Taça Guanabara da categoria, o time de Filipe Luís venceu o Clássico da Rivalidade por 3 a 2 de virada. No Brasileirão sub-20 do ano passado, outra vitória Rubro-Negra, por 1 a 0.

