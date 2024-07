Onde assistir a Flamengo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Clássico sub-17 será disputado nesta segunda-feira (08), na Gávea pelo Brasileirão da categoria; confira a transmissão e outras informações

Flamengo e Botafogo vão a campo nesta segunda-feira (08), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. O jogo será no estádio da Gávea, e terá transmissão ao vivo do SporTV, em canal fechado (clique aqui e confira a programação completa do dia).

O Mengão estreou na competição com o pé direito. Na última semana, a equipe venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0. Com o resultado, o time rubro-negro se junta a Ceará, Santos e Goiás na liderança da tabela, todos com três pontos.

Do outro lado, o Botafogo busca redenção. Na estreia, o Glorioso perdeu para o Santos em casa, por 2 a 1.

