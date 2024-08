Onde assistir a Flamengo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (7), na Gávea, pela sexta rodada da categoria sub-17

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam na tarde desta quarta-feira (07), às 15h (horário de Brasília), na Gávea, pela sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão da FlaTV, canal oficial do Flamengo no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Flamengo, atualmente na quinta colocação do Grupo A, conta com seis pontos conquistados até aqui. Após um início de campeonato oscilante, com duas vitórias e três derrotas, o rubro-negro busca retomar a consistência para conseguir um lugar na zona de classificação

Do outro lado, o Athletico-PR está na vice-lanterna do grupo, acumulando apenas 4 pontos. Com uma vitória, um empate e três derrotas, o Furacão entra em campo em busca de recuperação e precisa do resultado para melhorar sua situação na competição.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!