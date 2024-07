Onde assistir a Figueirense x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Próximos na tabela, times se enfrentam pela 15ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Figueirense e Remo entram em campo neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida acontece no Orlando Scarpelli e terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ (veja a programação completa aqui).

10º colocado com 19 pontos, o Figueirense vive momento ruim. Sem vencer há quatro rodadas (são dois empates e duas derrotas), o Figueira tenta voltar a vencer no campeonato, para poder, quem sabe nesta rodada mesmo, retornar ao grupo dos oito primeiros.

Já o Remo passa por uma situação diferente. Na nona posição com os mesmos 19 pontos, o Leão tem três vitórias nas últimas quatro rodadas e busca entrar no G8 pela primeira vez na competição, tentando aproveitar o embalo do bom momento para somar mais três pontos.

