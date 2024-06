Onde assistir a Figueirense x Confiança ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Único time sem vitória a Terceirona até aqui enfrenta líderes no Rei Pelé; veja tudo o que você precisa saber

Figueirense e Confiança se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Figueirense soma 11 pontos neste início de campeonato, somando apenas um pontinho nos último quatro jogos. A expectativa é de pôr um fim à fase ruim, agora atuando diante da torcida.

O Confiança, porém, não vive fase muito melhor. São três pontos a menos somados até aqui - mas uma partida a menos também. O time é o 12° colocado na tabela, com três tentos a mais que o Sampaio Corrêa, 17° posicionado e que abre a zona do rebaixamento.

