Onde assistir a Ferroviário x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Clássico da Paz será disputado neste domingo (26), no Presidente Vargas, pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar

Ferroviário e Ceará se enfrentam neste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo dos canais GOAT e TVC , no Youtube, pelo ge.globo, na internet. (confira a programação completa).

O Ferroviário começou a temporada de forma oscilante. Após uma derrota por 2 a 1 para o Horizonte na estreia do Cearense e outro revés na Copa do Nordeste contra o Sport, o Tubarão da Barra chega ao Clássico da Paz buscando seus priemiros pontos na competição.

O Ceará, por outro lado, começou o Cearense com uma vitória suada sobre o Tirol por 2 a 1, ocupando a segunda posição no Grupo A. Apesar do bom início no estadual, o Vozão vem de uma derrota para o Náutico na estreia da Copa do Nordeste e quer usar o clássico para promover mudanças. O técnico Léo Condé pode optar pela entrada de Matheus Bahia e Lourenço, recém-integrados ao elenco.