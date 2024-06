Onde assistir a Ferroviária x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista feminino 2024

Equipes vão a campo pela quarta rodada do Paulistão feminino; veja onde assistir ao vivo na TV

Ferroviária e São Paulo se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino 2024. O jogo será na quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A transmissão da partida é por conta do SporTV, na televisão fechada (clique aqui para ver a programação na íntegra).

Em sétimo lugar da tabela no Paulistão, a Locomotiva fará seu terceiro jogo no campeonato até aqui, sendo que vem de vitória fora de casa contra o RB Bragantino por 1 a 0 na rodada anterior, e perdeu para o Palmeiras na estreia por 3 a 2. Em bom momento também no Brasileirão, a Ferroviária perdeu apenas dois jogos no ano - um para o Verdão e outro para o Corinthians na Supercopa do Brasil.

Quinto colocado da competição, o São Paulo venceu um jogo e empatou outro até aqui, e, se vencer, pode igualar a pontuação dos quatro times que lideram a tabela com sete pontos. O Tricolor também vive boa fase, e só fica atrás do time de Araraquara e do Corinthians no Brasileiro. Nos últimos dois jogos, golearam em ambos, sendo uma vitória por 4 a 1 sobre o Realidade Jovem e outra por 4 a 0 sobre o Santos.

As equipes se enfrentaram ainda em março, pelo Campeonato Brasileiro, e o duelo acabou empatado em 1 a 1. No ano passado, mais um empate - este por 3 a 3 - além de mais três vitórias da Ferroviária pelo nacional e pelo estadual.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!