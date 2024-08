Onde assistir a Ferroviária x Santos, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Mirando as primeiras colocações, equipes se enfrentam na Fonte Luminosa pelo Paulistão Feminino; veja como acompanhar

Ferroviária e Santos entram em campo nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O jogo acontece na Fonte Luminosa e terá transmissão dos canais Centauro Esporte e Camisa 21, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Quer assistir a jogos do Paulistão Feminino? Clique aqui para acessar

O Santos, atualmente em quinto lugar com 13 pontos, precisa de uma vitória para continuar sonhando com o topo da tabela. A equipe vem de uma sequência inconstante, com uma vitória expressiva sobre o São José seguida por uma derrota inesperada em casa para o Taubaté. Agora, a seis pontos do líder Palmeiras, as Sereias sabem que qualquer tropeço pode complicar suas chances na reta final da primeira fase.

Já a Ferroviária, sexta colocada com 12 pontos, entra em campo com o objetivo de subir na tabela e chegar no G-4. A equipe vem embalada por uma goleada avassaladora por 6 a 1 sobre o Realidade Jovem. Uma vitória neste confronto direto pode levar a Ferroviária a 15 pontos, superando o Bragantino e se aproximando das primeiras colocações.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!