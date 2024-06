Onde assistir a Ferroviária x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes vão a campo, neste sábado (15), em Jaú, pelo Brasileirão feminino; confira como acompanhar e outro detalhes

Ferroviária e Santos se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2024. O jogo será neste sábado (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. A partida será transmitida pela TV Brasil, em canal aberto, e pelo Canal GOAT, no YouTube na televisão fechada (clique aqui para ver a programação na íntegra).

Com um futebol sólido e consistente, a Ferroviária se consolidou como uma das principais forças do Brasileirão Feminino A1. As Guerreiras Grenás ainda não sabem o que é perder na competição, somando sete vitórias e quatro empates.

Do outro lado, em uma temporada abaixo das expectativas, o Santos precisa reagir com urgência para evitar o rebaixamento no Brasileirão Feminino A1. O Peixe ocupa a 14ª posição com apenas 7 pontos, somando duas vitórias, um empate e oito derrotas. A equipe precisa somar pontos importantes na luta pela permanência na elite do futebol feminino brasileiro.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!