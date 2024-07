Onde assistir a Ferroviária x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (29), pela 15ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

A Ferroviária recebe o Londrina na noite desta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Faltando cinco rodadas para o término da primeira fase, a Ferroviária se bem garantida na zona de classificação. O time do interior paulista tem 28 pontos em 14 e está no quinta lugar.

Do outro, o Londrina, ainda que esteja na zona de classificação, está com 23 pontos no sexto lugar, dois a menos que a Tombense, o primeiro time fora da zona de classificação, no nono lugar.

