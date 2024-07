Onde assistir a Estados Unidos x Zâmbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), pela primeira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

Os Estados Unidos enfrentam a Zâmbia na tarde desta quinta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio de Nice, na França, na estreia do Grupo B de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 4, na TV fechada, e do site Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Em busca da quinta medalha de ouro no futebol feminino das Olimpíadas, os Estados Unidos estreiam nesta edição dos Jogos com uma renovação em seu elenco em relação à competição passada. Do outro lado, Zâmbia quer conquistar a primeira medalha do continente africano na história da modalidade.