Onde assistir a Estados Unidos x Bolívia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Donos da casa fazem sua estreia contra os bolivianos no grupo C do torneio; confira mais detalhes

Estados Unidos e Bolívia entram em campo neste domingo (23), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo C da Copa América 2024. A partida acontece no AT&T Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Donos da casa, os Estados Unidos tentam começar a competição com o pé direito e usá-la como um grande laboratório, visando a Copa do Mundo de 2026. Por isso, nada melhor que estrear não só contra o adversário mais acessível do grupo, mas como de toda a Copa América.

Derrotada nos três amistosos realizados na preparação para o torneio, a Bolívia tenta lutar contra os prognósticos. Vice-lanterna das Eliminatórias da Copa, a seleção comandada pelo brasileiro Antônio Carlos Zago desde o fim de outubro mira fazer uma campanha digna, apesar das baixas expectativas.

