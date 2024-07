Onde assistir a Estados Unidos x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), pela segunda rodada da fase de grupos da competição; veja como na internet

No duelo mais esperado desse grupo, os Estados Unidos enfrentam a Alemanha na tarde deste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Orange Velodrome, em Marseille, pela segunda rodada do Grupo B do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 4, na TV fechada, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Um dos favoritos à medalha, os Estados Unidos vem com força máxima para essa rodada sob o comando de Emma Hayes após estrear com vitória contra a Zâmbia por 3 a 0. Do outro lado, assim como as americanas, a Alemanha venceu o primeiro jogo contra a Austrália e mira também o primeiro lugar do grupo.