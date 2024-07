Veja tudo o que você precisa saber sobre a partida que abre o Grupo C do torneio, que também conta com o Brasil

Espanha e Japão se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), às 12h (horário de Brasília), no Estádio La Beaujoire, em Nantes, pela 1ª rodada do Grupo C do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SportTV3, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Será dada a largada para o Grupo C do futebol femino nos Jogos Olímpicos! Vindo de conquista da Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia, é claro que a expectativa sobre a nova geração da seleção da Espanha é a melhor possível. Não à toa, as espanholas são consideradas uma das favoritas para o torneio. Uma vitória na estreia daria ainda mais confiança. O Japão, enquanto isso, corre por fora.

A partida faz parte do mesmo grupo da seleção brasileira, que estreia contra a Nigéria.

A partida, ainda, marca uma reedição da final da Copa do Brasil sub-17, disputada em maio e vencida pelo Tricolor das Laranjeiras, por 2 a 1.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!