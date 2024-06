Onde assistir a Espanha x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam valendo a liderança do grupo B; veja onde assistir e as prováveis escalações

Espanha e Itália vão a campo nesta quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. O palco da disputa será a Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Globoplay, no streaming (veja aqui a programação na íntegra).

Líder do grupo B pelo saldo de gols maior conquistado na rodada inaugural, a Espanha chega para o duelo após um 3 a 0 sobre a Croácia na estreia, em resultado feito todo no primeiro tempo da partida. A equipe perdeu apenas um jogo no ano até aqui, e vem de três vitórias consecutivas. A expectativa é grande para o maior desafio da Euro (por enquanto).

A Itália também venceu na estreia contra a Albânia, mas por 2 a 1 e, pelo saldo, ocupa a segunda posição do grupo. A Azzurri precisa vencer para ocupar o primeiro lugar, já que um empate mantém os espanhóis na ponta. O time de Luciano Spalletti está invicto há sete jogos, e espera manter o bom rendimento para se classificar com tranquilidade para as oitavas de final da Euro.

As equipes se enfrentaram pela última vez em 2023, na Liga das Nações. Na ocasião, La Roja saiu vitoriosa por 2 a 1. O confronto também aconteceu pela semifinal da Eurocopa 2021, terminando empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e com vitória italiana nos pênaltis.

