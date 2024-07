Onde assistir a Espanha x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo nesta terça-feira (9), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e França se enfrentam nesta terça-feira (9), no Allianz Arena, em Munique, pela semifinal da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do quarto título da Euro, a Espanha conquistou a classificação para a semifinal após eliminar a Geórgia por 4 a 1 nas oitavas de final e a Alemanha por 2 a 1 nas quartas. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo B com nove pontos, vencendo a Croácia (3 a 0), a Itália (1 a 0) e a Albânia (1 a 0).

Para o confronto, o técnico Luis de la Fuente não poderá contar com Carvajal e Álvaro Morata. Jesus Navas e Olmo são os substitutos prováveis, respectivamente.

Por outro lado, a França, bicampeã da Eurocopa, encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos. Após vencer a Áustria por 1 a 0, os Bleus empataram sem gols com a Holanda e empataram por 1 a 1 com a Polônia. Já no mata-mata, eliminaram a Bélgica por 1 a 0 nas oitavas de final e Portugal nos pênaltis por 5 a 3 nas quartas de final.

