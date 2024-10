Onde assistir a Espanha x EUA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela primeira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

A Espanha enfrenta os Estados Unidos na tarde desta quarta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Félix Sánchez, em Santo Domingo, na República Dominicana, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do FIFA+, na internet (veja a programação completa aqui).

A Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2024 é realizada na República Dominicana, marcando a primeira vez que o país sedia um torneio da Fifa. Este evento, que reúne 16 seleções de diferentes confederações, conta com jogadoras nascidas entre 2007 e 2009. O sorteio dos grupos ocorreu em junho, com a República Dominicana como cabeça de chave do Grupo A. A atual bicampeã Espanha é uma das favoritas, e as partidas ocorrerão nas cidades de Santiago e Santo Domingo.

Os grupos: Grupo A (Equador, Nigéria, Nova Zelândia e República Dominicana), Grupo B (Colômbia, Coreia do Sul, Espanha e Estados Unidos), Grupo C (Coreia do Norte, Inglaterra, México e Quênia), Grupo D (Brasil, Japão, Polônia e Zâmbia).