Onde assistir a Espanha x Croácia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela primeira rodada do grupo B; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Croácia entram em campo neste sábado (15), às 13h (de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim, pela primeira rodada do grupo B da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão com exclusividade pela Cazé TV (veja a programação completa aqui).

Campeã em 2008 e em 2012, a Espanha quer novamente figurar entre as principais candidatas ao título europeu. O técnico Luis de la Fuente apostou na convocação de jovens talentos, como Olmo, Yamal e Pedri, mas também chamou nomes experientes como Olmo, Rodri, Carvajal e Nacho.

"A primeira meta é sempre ser competitivo e em posição de vencer. Estou convencido que teremos a chance de brigar pelo título", disse o comandante.

Do outro lado, a Croácia vai em busca de seu inédito título. Além disso, uma série de jogadores experientes estão concluindo o seu ciclo com a seleção, como Luka Modric. "Estamos no grupo mais forte da Euro 2024, com a atual campeã europeia Itália e a vencedora da Liga das Nações, Espanha.

A Espanha nos venceu nos pênaltis na final da Liga das Nações, e também por 5 a 3 em um jogo espetacular na última Euro. Temos experiência de jogar contra eles, sabemos o que fazer, então tentaremos vencê-los desta vez porque queremos um bom começo na Euro", afirmou o treinador Zlatko Dalic.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!