Onde assistir a Espanha x Andorra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (05), em um amistoso preparatório para a Eurocopa; veja como acompanhar na TV e na internet

A Espanha recebe Andorra na tarde desta quarta-feira (05), às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Vivero, em Badajoz, em um amistoso de preparação para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

O treinador Luis de la Fuente anunciou a lista com os jogadores que defenderão o time na Euro. O treinador ainda terá que fazer três cortes para a lista final e vai utilizar esses amistosos para tal. A lista conta com alguns nomes do Barcelona, como Pau Cubarsí, Farmín López, Pedri, Ferran Torres e Lamine Yamal. O Real Madrid terá três representantes: o zagueiro Nacho Fernández, o lateral-direito Carvajal e o atacante Joselu.

A seleção de Andorra não se classificou para a competição e ainda enfrentará a Irlanda do Norte nesta Data Fifa.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!