Onde assistir a Espanha x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Eurocopa 2024

Anfitriã recebe única seleção com 100% de aproveitamento na Euro até aqui; veja onde assistir

Espanha e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 13h (horário de Brasília), dando abertura aos duelos das quartas de final da Eurocopa 2024. O jogo será na MHPArena, em Stuttgart, e terá transmissão ao vivo da TV Globo, em sinal aberto para todo o Brasil, do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa).

Com quatro vitórias em quatro partidas até o momento, a seleção espanhola é a única que mantém 100% de aproveitamento na Euro. Eles vêm de vitória convincente sobre a Geórgia nas oitavas de final por 4 a 1, e agora esperam manter um bom desempenho contra os anfitriões, possivelmente o maior desafio que terão até agora na competição.

Apesar de não terem vencido todos os jogos, os donos da casa também estão invictos na competição, já que empataram com a Suíça, mas venceram a Escócia e a Hungria na fase de grupos. Na última fase, triunfaram por 2 a 0 contra a Dinamarca, aumentando o jejum de oito jogos em 2024 sem saber o que é derrota.

As equipes se enfrentaram pela última vez na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, em que o jogo terminou em empate por 1 a 1, e a Alemanha ficou de fora das oitavas de final. Em 2020, pela Liga das Nações, uma goleada por 6 a 0 dos espanhóis, além de outro 1 a 1. Nos últimos seis jogos, foram duas vitórias da Espanha, uma alemã e três empates.

