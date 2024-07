Onde assistir a Escócia x Suíça ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Após estreias opostas, seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo A do torneio; confira mais detalhes

Escócia e Suíça entram em campo nesta quarta-feira (19), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo A da Eurocopa 2024. A partida acontece no RheinEnergieStadion e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após ser goleada de forma impiedosa pela Alemanha na estreia por 5 a 1, a Escócia tenta dar a volta por cima na Euro. Com um saldo negativo de gols considerável (-4) neste momento, somar algum ponto diante dos suíços é fundamental para seguir alimentando chances de avançar às oitavas.

Já a Suíça chega para o jogo em uma situação mais confortável. Depois de estrear com uma boa vitória sobre a Hungria por 3 a 1, a seleção suíça mira um novo triunfo para garantir, provavelmente, sua classificação antecipada ao mata-mata do torneio.

O duelo mais recente entre as duas seleções aconteceu em 2006. Em jogo amistoso, a Suíça venceu a Escócia fora de casa por 3 a 1. Barnetta, Gygax e Cabanas marcaram para os suíços, enquanto Kenny Miller anotou o gol escocês.

