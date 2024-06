Onde assistir a Escócia x Hungria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam, neste domingo (23), em duelo decisivo pela Euro 2024, onde ambas as equipes precisam da vitória para tentar avançar no torneio

Escócia x Hungria duelam na tarde deste domingo (23), às 16h (horário de Brasília), na MHP Arena, pela última rodada do Grupo A da Eurocopa 2024. A partida será transmitida ao vivo e gratuitamente pela CazéTV no YouTube, além de estar disponível via streaming no Prime Video, para assinantes (veja a programação completa aqui).

A Escócia, após um empate suado com a Suíça, conseguiu somar seu primeiro e único ponto até agora na competição. Este resultado mantém a equipe com chances de classificação, apesar de não depender apenas de suas próprias forças. Para garantir a segunda posição do Grupo A, os escoceses precisam vencer a Hungria e torcer por uma derrota da Suíça em seu último jogo. Caso contrário, a Escócia ainda pode avançar como um dos melhores terceiros colocados, o que dependeria dos resultados nas demais chaves.

Por outro lado, a Hungria vive uma situação ainda mais delicada. Com duas derrotas em suas primeiras partidas, o time ocupa a lanterna do Grupo A. No entanto, ainda há uma fagulha de esperança para os húngaros. Uma vitória sobre a Escócia pode proporcionar uma reviravolta na tabela e, assim como os escoceses, a Hungria dependeria dos resultados de outros grupos para saber se conseguiria avançar como um dos melhores terceiros colocados.

