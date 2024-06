Onde assistir a Equador x Venezuela ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Seleções sul-americanas fazem sua estreia no grupo B do torneio; confira mais detalhes

Equador e Venezuela entram em campo neste sábado (22), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do grupo B da Copa América 2024. A partida acontece no Levi's Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma geração talentosa surgindo nos últimos anos, o Equador chega para a Copa América podendo fazer um papel relevante. Por isso, a seleção comandada pelo espanhol Félix Sánchez busca começar o torneio com o pé direito.

Quarta colocada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Venezuela vem bem sob o comando do argentino Fernando Batista. Esse bom casamento entre elenco e técnico é a chave para o país tentar repetir o bom desempenho também na Copa América.

