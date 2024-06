Onde assistir a Equador x Jamaica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Após começarem com derrota, seleções fazem jogo decisivo pela segunda rodada do grupo B do torneio; confira mais detalhes

Equador e Jamaica entram em campo nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo B da Copa América 2024. O jogo acontece no Allegiant Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv 2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Apesar de ter a competitiva Venezuela pela frente na estreia, o início do Equador acabou ficando aquém do esperado. Além da derrota por 2 a 1, a seleção equatoriana ainda perdeu seu capitão e homem-gol Enner Valencia expulso, o que atrapalhou mais os planos. Desafio é lidar com a pressão e essa ausência para o decisivo duelo contra os jamaicanos.

A situação da Jamaica não é diferente. Derrotados pelo México na primeira rodada, os Reggae Boyz buscam dar a volta por cima contra os equatorianos. Sair com pontos somados desta partida é fundamental, já que uma nova derrota possivelmente colocaria ponto final na trajetória da seleção no torneio com uma rodada de antecedência.

