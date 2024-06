Onde assistir a Egito x Burkina Faso ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Africanas

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (06), pela terceira rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Egito recebe o Burkina Faso na tarde desta quinta-feira (06), às 16h (de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após alcançar dois resultados positivos nas Eliminatórias Africanas, na Data Fifa de novembro, a seleção do Egito volta a campo depois de três meses. Na ocasião, o time disputou um amistoso vitoriosos contra Nova Zelândia e sofreu uma derrota da Croácia. Vale destacar que o técnico português Rui Vitória foi demitido da seleção após a eliminação nas oitavas de final da Copa das Nações Africanas.

Ao lado do Egito no Grupo A, além de Guiné-Bissau, Serra Leoa, Etiópia e Djibuti, Burkina Faso também teve um resultado positivo nas duas primeiras partidas das Eliminatórias Africanas. O time estreou com um empate contra Guiné-Bissau e depois derrotou a seleção de Etiópia por 3 a 0, somando quatro pontos na tabela. Os times disputam dez rodadas na fase de grupos, onde os primeiros colocados de cada um dos oito grupos garantem vaga direta na Copa e os quatro melhores segundo colocados disputam uma repescagem, onde apenas um vai ao Mundial.

