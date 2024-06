Onde assistir a EC São Bernardo x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Paulista 2024

Clubes se enfrentam pela terceira rodada do grupo 5 neste sábado; confira os detalhes

EC São Bernardo e Portuguesa entram em campo neste sábado (29), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo 5 da Copa Paulista 2024. A partida será realizada no Ninho do Corvo e terá transmissão da TV Cultura, na TV aberta, e do canal Futebol Paulista, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Lanterna do grupo com apenas um ponto, o EC São Bernardo tenta reagir no torneio. Jogando em seus domínios, o time vai em busca da primeira vitória para poder subir na tabela de classificação após o empate por 1 a 1 na última rodada diante do União Suzano.

A Portuguesa também não venceu nesta edição da Copa Paulista. Com dois empates até aqui, a Lusa é a terceira colocada com dois pontos somados e mira o primeiro triunfo na competição para se colocar melhor ainda no grupo.

Os dois times se enfrentaram apenas cinco vezes em toda a história e a Portuguesa leva bastante vantagem, com quatro vitórias e uma derrota. O último confronto aconteceu na Copa Paulista do ano passado. Na ocasião, a Lusa venceu no Canindé por 1 a 0, graças a um gol de Chrigor.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!