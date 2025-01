Onde assistir a Dom Bosco x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (06), no Estádio Municipal Ernesto Rocco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Dom Bosco e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Municipal Ernesto Rocco, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Paulistão no YouTube (confira a programação completa).

Em busca do título inédito da Copinha, o Coritiba venceu o Hercílio Luz na rodada de estreia por 2 a 1. O Coxa ocupa a vice-liderança do Grupo 15, com três pontos. Já o Dom Bosco foi derrotado pelo Desportivo Brasil por 3 a 0 e vai em busca da sua primeira vitória no torneio.