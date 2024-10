Onde assistir a Desportivo Brasil x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Paulistão sub-20 2024

Equipes fazem os primeiros 90 minutos para decidir quem se classifica às semis; veja onde assistir

Desportivo Brasil e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 de 2024. O confronto acontecerá no Centro de Treinamento do clube da casa, em Porto Feliz, com transmissão ao vivo do canal Paulistão, no Youtube (clique aqui e confira a programação diária).

O Dragão se classificou ficando com o segundo lugar do grupo 22 da terceira fase da competição e agora enfrenta o São Paulo nas quartas. Até aqui, a equipe fez 22 jogos no Paulista e venceu 13 deles, sendo que nas últimas seis rodadas, pela etapa mais recente, venceu três, perdeu duas e empatou uma.

Por outro lado, o Tricolor chega para o duelo carregando a melhor campanha do Paulistão 2024, com os mesmos 22 jogos, mas sendo 20 vitórias, um empate e uma derrota. Porém, o único time a derrotar o São Paulo na competição foi o próprio Desportivo Brasil, por 3 a 2, na terceira fase.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, pelos Paulistas de 2023 e 2024, foram duas vitórias são-paulinas, uma do Desportivo e um empate.