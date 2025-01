Onde assistir a Desportivo Brasil x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

No Ernesto Rocco, equipes se enfrentam, neste domingo (12) pela segunda fase da competição; veja como acompanhar e outros detalhes

Desportivo Brasil e Bahia duelam na tarde deste domingo (12), às 11h (de Brasília), no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão, no YouTube (confira a programação completa).

Após uma primeira fase invicta, o Desportivo Brasil avançou no Grupo 15 com cinco pontos conquistados. A equipe estreou com uma vitória convincente por 3 a 0 e empatou as duas partidas seguintes por 2 a 2, garantindo a classificação. O time aposta na solidez de sua campanha e no fator casa para superar o desafio contra o Bahia.

Do outro lado, o Esquadrão chega ao duelo buscando recuperação após a derrota por 3 a 0 para o Capivariano na última rodada. O revés custou ao Tricolor baiano a liderança do Grupo 16, deixando o time em segundo lugar, com seis pontos. Apesar do tropeço, o Bahia mostrou qualidade ao ganhar seus dois primeiros jogos, contra Sergipe e Madureira, sem sofrer gols e agora precisa retomar a boa forma para seguir vivo na competição.