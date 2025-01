Onde assistir a Decisão x Santa Cruz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Decisão recebe o Santa Cruz na tarde deste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Municipal Odilon Ferreira dos Santos, em Sertânia, pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV FPF BetNacional, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Pernambucano de 2025 traz uma dinâmica com dez clubes disputando a primeira fase em formato de pontos corridos, onde os seis melhores avançam, sendo que os dois primeiros já garantem vaga nas semifinais, enquanto os três últimos são rebaixados. Após a definição da tabela, as equipes de 3º a 6º lugar disputam jogos eliminatórios únicos na segunda fase, com empates levando a decisão para os pênaltis.

Já as semifinais e a final ocorrem em partidas de ida e volta, adotando critérios de desempate como saldo de gols no confronto e, se necessário, disputa por pênaltis. A equipe de melhor desempenho na fase inicial conquista o direito de jogar a finalíssima em casa.