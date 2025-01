Onde assistir a Damac x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta segunda-feira(27), pela 17ª rodada da competição

O Damac recebe o Al Ittihad na manhã desta segunda-feira (27), às 11h05 (de Brasília), no Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. A partida não terá transmissão para o Brasil (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa ocupam a metade da tabela com 18 pontos, focados em evitar a aproximação da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Al Ittihad entra em campo sabendo já o resultado do Al Hilal na rodada, já que ambos somam 43 pontos em 16 jogos. O time de Laurent Blanc tem se destacado na competição e segue na briga pelo título.