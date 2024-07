Onde assistir a Cuiabá x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes sub-20 se enfrentam nesta quarta-feira (17) pelo Brasileirão da categoria; confira detalhes

Cuiabá e Santos entram em campo nesta quarta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no CT Manoel Dresch, no Mato Grosso, e não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O Cuiabá ocupa atualmente a 11ª colocação, com 18 pontos, e precisa de uma vitória para se aproximar do G-8. A equipe vem de duas derrotas duras: 1 a 0 para o Ceará e goleada por 4 a 1 para o Goiás.

Do outro lado, o Peixe está na zona de classificação, em 7º lugar com 20 pontos. A equipe vem de uma sequência de resultados oscilantes: venceu o Bahia, perdeu para o Palmeiras e empatou com o RB Bragantino nos últimos três jogos.

