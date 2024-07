Onde assistir a Cuiabá x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17 2024

Equipes farão suas estreias no nacional da categoria; veja detalhes

Cuiabá e Palmeiras se enfrentam na tarde desta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

Ambas as equipes farão suas respectivas estreias no nacional. O Palmeiras, claro, é o atual campeão da competição e terá a tarefa de defender o título. No ano passado, passou por Fluminense e Corinthians para chegar à decisão, na qual fez 3 a 0 sobre o São Paulo para cravar o título.

O Cuiabá, enquanto isso, tentará uma campanha melhor que a de 2023. Na edição passada, a equipe somou apenas quatro pontos em nove partidas, terminando a 1ª fase do torneio na laterna absoluta do Grupo A. Naturalmente, acabou eliminada precocemente.

