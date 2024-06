Onde assistir a CSA x São José ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Confronto direto pela parte de baixo da tabela acontece nesta segunda-feira (10); veja onde acompanhar ao vivo

CSA e São José se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. A partida acontecerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e será transmitida pela Zapping, plataforma de televisão por streaming (clique aqui e veja a programação dos jogos do dia).

Na 18º colocação e na zona da degola, o clube alagoano ainda não venceu na competição, tendo empatado três jogos e perdido quatro das sete partidas disputadas até aqui. Uma vitória contra um concorrente direto nesta parte da tabela é importantíssima para dar sequência ao CSA na Série C.

Em situação semelhante, o time gaúcho também está na zona de rebaixamento, no entanto, jogou apenas quatro jogos no campeonato e, caso pontue nas rodadas atrasadas, pode subir na tabela sem problemas. No momento, o São José está em 17º lugar com três pontos - uma vitória e três derrotas.

Em 2023, na última vez em que se enfrentaram, pela mesma Série C, os alagoanos saíram vitoriosos por 2 a 0, também jogando no Rei Pelé.

