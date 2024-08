Onde assistir a CSA x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (03), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o Náutico na noite deste domingo (04), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O CSA segue lutando para evitar o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, ocupando a 17ª posição na Série C com 15 pontos em 15 jogos. Recentemente, empatou em 1 a 1 com o Ferroviário. Para a próxima partida contra o Náutico, o técnico Higo Magalhães contará com apenas a ausência do goleiro Yuri Sena, que rescindiu contrato e voltou ao Vitória.

O Náutico, que estava se recuperando e se aproximando do G8, voltou a enfrentar dificuldades na Série C após uma derrota em casa para o Ypiranga por 2 a 1. O time está na 11ª posição com 18 pontos e precisa vencer para se manter na luta pela classificação e afastar o risco de rebaixamento. Para o jogo contra o CSA, o técnico Bruno Pivetti não terá o artilheiro Paulo Sérgio, suspenso, e o lateral Luiz Paulo, lesionado.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!